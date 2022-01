Corona und Gastronomie : Gastronomen bieten Coronatests an

Düsseldorf Weil nicht geboosterte Gäste nur nach Vorlage eines negativen Tests in einem Restaurant essen dürfen, werden die Wirte selbst aktiv.

Seit vergangenem Donnerstag gilt in Restaurants, Kneipen und Cafés die 2G-plus-Regel. Wer seine dritte Impfung, den so genannte Booster, noch nicht bekomme hat, muss einen negativen Corona-Test vorweisen – oder im Restaurant schnell einen Neuen machen. Michael Schäfer bietet diesen Service in seinem Restaurant Fährhaus am Volmerswerther Deich an. Anders als in öffentlichen Testzentren macht der Gast den Nasenabstrich selbst, Schäfer oder ein Mitarbeiter sind dabei anwesend. „Das ist etwas zeitaufwendig, aber besser, als die Gäste zu verlieren“, sagt der Gastronom, der in einer Fortbildung gelernt hat, wie ein Corona-Test gemacht wird. Der Test kostet für die Gäste nur wenige Euro, Schäfer erlässt diesen Preis, wenn der Umsatz am Tisch gut ist.