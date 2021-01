Corona in Düsseldorf : Kostenlose FFP2-Masken für Düsselpass-Inhaber

Corona in Düsseldorf

Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird den rund 67.000 Düsselpass-Inhabern je fünf FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung stellen. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss auf Antrag der Verwaltung am Montag einstimmig per Eilentscheidung beschlossen.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sagt: „Die FFP2-Masken sind ab heute in vielen Bereichen vorgeschrieben. Da sie jedoch teurer sind als herkömmliche Masken, möchten wir unsere Düsselpass-Inhaber auf diesem Weg dabei unterstützen." Die Masken werden den Berechtigten per Post im Laufe der nächsten Woche automatisch zugesandt, damit an Abholstationen keine Warteschlangen und unnötige Kontaktsituationen entstehen.