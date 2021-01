Düsseldorfer Comedian: Oschmann zaubert im Internet : Ingo Oschmann zaubert einfach online weiter

Düsseldorf Ingo Oschmann ist eine feste Größe im Entertainment-Bereich. Der Wahl-Düsseldorfer hat wegen Corona auch schon länger keine Auftritte mehr gehabt. Seine Lösung: Er zaubert online.

Der Comedian kommt aus Bielefeld, sein Herz hängt mittlerweile aber an der Landeshauptstadt – weil er eben dieses in Düsseldorf verloren hat. An seine heutige Ehefrau nämlich, die partout in dieser schönen Stadt leben wollte. Das ist nun fast sieben Jahre her. Einen Lieblingsplatz hat Ingo Oschmann auch: Das ist der Unterbacher See – für Oschmann der perfekte Ort für Ausflüge mit der Familie. Auf die Bierkultur in den Brauhäusern und die vielen Möglichkeiten zum Einkaufen freut er sich auch schon, wenn nach der Corona-Krise wieder Raum für solche Aktivitäten ist.