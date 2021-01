Kommen und Gehen in Düsseldorf : Ein Café mit Boutique am Burgplatz

Altstadt Mit „Jickie Café & Boutique“ wird Fatma Koçintar bald die Altstadt bereichern – mit Kaffee, Kuchen sowie Mode- und Wohnaccessoires. Sie zieht in die ehemalige Hinkel-Filiale am Burgplatz.

Im vorderen Bereich finden dann an kleinen Bistrotischen im französischen Stil etwa 20 Gäste Platz, weitere 25 Plätze wird es im Sommer draußen geben. Blickfang des Cafés ist die große Theke, deren dunkelgrüne Fliesen in der Türkei von Hand gefertigt wurden. Die zukünftigen Gäste können sich auf Kaffee von der Rösterei Vier, selbst gebackenen Kuchen, hausgemachte Limonaden und verschiedene Weine freuen. Im hinteren Bereich befindet sich die Boutique. Dort wird Koçintar unter anderem Schmuck, Tücher und Taschen, aber auch Wohnaccessoires wie Kissen, Vasen und Bilder verkaufen.

„Ich hatte vorher knapp vier Jahre lang eine Boutique in den Arkaden am Marktplatz“, erzählt die 48-Jährige. Ihr dortiger Mietvertrag war wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten befristet, deshalb hatte sie sich frühzeitig um eine Alternative bemüht. „In der Altstadt wollte ich unbedingt bleiben, denn ich habe mir hier einen guten Kundenstamm aufgebaut“, so Koçintar. Deshalb seien die Räume der ehemaligen Bäckerei ideal gewesen – und die Familie Hinkel, der das Haus gehört, sei von ihrem Konzept, ein Café mit einer Boutique zu kombinieren, sofort begeistert gewesen.

Interesse an schönen Dingen hatte Fatma Koçintar schon immer. So arbeitete sie als Studentin nebenbei und später viele Jahre als Freelancerin in der Kosmetikabteilung des ehemaligen Carsch-Hauses, bis sie sich den Wunsch nach einem eigenen Geschäft erfüllte. „Ich habe dort viel Wert darauf gelegt, Produkte von kleinen, internationalen Designern anzubieten und diese zu unterstützen“, erzählt sie. Und das wolle sie auch in der neuen Boutique fortführen, so Koçintar. Darüber hinaus können die Gäste Teile des Café- Mobiliars kaufen. Neben Vasen und Kerzenständern, die auf den Tischen stehen, wartet eine dunkelgrüne Couch mit passenden Sesseln auf einen neuen Besitzer.