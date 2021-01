Corona in Düsseldorf : Wegen Lieferschwierigkeiten keine Impfungen durchgeführt

Düsseldorf Null beträgt die Anzahl der am Sonntag in Düsseldorf gegen das Coronavirus durchgeführten Impfungen. Es stand kein Impfstoff zur Verfügung. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mittlerweile wieder über 90 geklettert.

Am Sonntag wurden in Düsseldorf keine Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Herstellers steht zurzeit kein Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung. Insgesamt wurden bisher seit dem 27. Dezember 14.343 Impfungen vorgenommen.

174 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 91,8 (24.1.: 86,4). Dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Schulen, Kitas und Altenheime Die Stadt verzichtet seit einiger Zeit auf eine textliche Ausführung von Corona-Infizierten an Schulen, Kitas und Altenheimen, diese werden stattdessen in tabellarischer Form im Coronaportal veröffentlicht . Auch auf die Meldungen der Anrufzahlen bei den Hotlines wird verzichtet.

Demnach sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 84 Bewohner und 52 Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 22.1.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Januar elf Kinder, 14 Personen aus dem Betreuerstab sowie eine der sogenannten weiteren Personen betroffen (Stand 22.1.). An den Düsseldorfer Schulen sieht es wie folgt aus: 27 Schüler haben sich seit dem 1. Januar mit dem Coronavirus infiziert sowie fünf Personen aus dem Betreuer-/Lehrer-Bereich und eine der weiteren an den Schulen beschäftigten Personen (Stand 22.1.).