Corona im Kreis Viersen : FFP2-Masken deutlich stärker nachgefragt

Kreis Viersen Die Läden sind zu, die Maskenpflicht verschärft, vor allem in Bussen und Bahnen: Wie sich der verlängerte Lockdown im Kreis Viersen auswirkt.

Rund 30 Kunden haben sich am Mittwochvormittag in der Irmgardis-Apotheke in Viersen-Süchteln nach FFP2-Masken erkundigt. „Es ist eine ziemliche Hektik, die Nachfrage hat seit gestern stark zugenommen“, sagte Apotheker Joachim Kresken. Auch in den Filialen des Sanitätshauses Lettermann im Kreis Viersen ist die Nachfrage „spürbar angestiegen“, berichtete Sprecher Guido Schreiner. In Geschäften, Bussen, Bahnen sollen Kunden und Fahrgäste künftig OP- oder FFP2-Masken tragen – das ist Teil der neuen Corona-Beschlüsse. Außerdem wird der Lockdown verlängert, Arbeitgeber sollen Mitarbeiter möglichst ins Homeoffice schicken. Wie sich das im Kreis Viersen auswirkt.