Corona-Zahlen in Düsseldorf : Inzidenz sinkt auf 49,8 – 13 neue Todesfälle

Masken-Piktogramm auf einer Düsseldorfer Straße. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Stadt verzeichnet immer weniger Neuinfektionen. So hat die Sieben-Tages-Inzidenz in Düsseldorf den kritischen 50er-Wert unterschritten. Gleichzeitig gibt es 13 neue Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist unter den Wert von 50 gefallen und liegt am Mittwoch bei 49,8 (Vortag: 52,3). So niedrig war die Inzidenz, die die bekannt gewordenen Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, zuletzt im Oktober.

Kostenpflichtiger Inhalt Eine Lockerung der Corona-Regeln in Düsseldorf sind trotz der niedrigen Inzidenz erst einmal nicht in Sicht, sagte eine Stadtsprecherin vergangene Woche. Zumal es auch Fälle der britischen Virus-Variante in der Stadt gegeben hatte, die als deutlich ansteckender gilt. Zunächst werde die Entscheidung von Bund und Ländern über eine Fortsetzung des Lockdowns am heutigen Mittwoch abgewartet.

Gleichzeitig verzeichnete die Stadt jedoch 13 weitere Covid-Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die in Düsseldorf mit dem Coronavirus infiziert waren und gestorben sind, stieg somit am Mittwoch auf 246. Damit sind alleine seit Beginn des Jahres 115 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Kostenpflichtiger Inhalt Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Menschen, die sich zu Beginn der zweiten Pandemiewelle infiziert hatten.

Seit dem 3. März wurde bei insgesamt 16.328 (+56) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Aktuell sind rund 1000 Personen infiziert. Von den Infizierten werden 124 in Krankenhäusern behandelt, davon 24 auf Intensivstationen. Etwa 15.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind inzwischen genesen.