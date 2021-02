Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in Düsseldorf : Warum im Januar so viele Infizierte starben

Ein Friedhof in Düsseldorf (Archivbild). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Inzidenz in Düsseldorf sinkt langsam, aber stetig. Doch die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, war im Januar so hoch wie in keinem Monat zuvor. Das ist aber kein Widerspruch – die Gründe dafür liegen bereits Wochen zurück. Eine Analyse.