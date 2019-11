Kostenpflichtiger Inhalt: Anwalt erhebt schwere Vorwürfe : War die Anzeige gegen Camper vom Unterbacher See ein Racheakt?

Die Polizei durchsuchte die Wohnwagen auf dem Campingplatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Wegen des Anfangsverdachts auf Straftaten zum Nachteil von Kindern wurden am Unterbacher See in Düsseldorf am Wochenende zwei Wohnwagen auf einem Campingplatz abgeschleppt. Nun meldet sich der Anwalt der Beschuldigten zu Wort.