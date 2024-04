Freizeit in Erkrath Unterbacher See: Neue Tretboote zum Saisonstart

Der Unterbacher See und die dazugehörigen Flächen sowie Freizeitmöglichkeiten – von Minigolfplatz bis Hochseilgarten – sind auch für Erkrather ein beliebtes Ausflugsziel. Allerdings ist längst nicht alles für die Öffentlichkeit freigegeben, was in bestimmter Hinsicht in der Natur der Sache liegt. Nicht wenige Abschnitte sind bestimmten Nutzergruppen vorbehalten – Segler gehören dazu, auch Ruderer oder Camper. Darüber hinaus gibt es aber auch Stellen, die dem Besucher versperrt bleiben, obwohl dies eigentlich gar nicht zwingend erforderlich wäre. Das soll sich bald ändern. Bei der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See wurde entschieden, professionelle Landschaftsplaner und Tourismusexperten dafür zu gewinnen, den Unterbacher See rundum wieder erlebbar zu machen. Ein Start der Maßnahmen, wie auch immer sie im Detail aussehen werden, wird für das erste Quartal 2025 angepeilt.