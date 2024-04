Jahresbilanz Erkrath schlägt sich mittelprächtig

Raubdelikte Im Februar 2023 kam es in Erkrath innerhalb kürzester Zeit zu insgesamt acht Raubstraftaten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen. Die Beschuldigten sprachen ihre Opfer an unterschiedlichen Orten in Erkrath an. Durch Schläge gegen Oberkörper und Kopf, teilweise auch unter Verwendung von Schlagwerkzeugen, wurde den minderjährigen Geschädigten Geld oder technisches Equipment (Kopfhörer etc.) abgenommen. Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen sowie Vernehmungen aller Zeugen und Geschädigten konnten alle beteiligten Beschuldigten anhand von Lichtbildern identifiziert werden. Es handelte sich dabei um drei Jugendliche und ein strafunmündiges Kind. In ihren Vernehmungen schoben sich die vier Beschuldigten zwar zunächst die Schuld gegenseitig zu und bestritten die eigene Tatbeteiligung weitestgehend; in einigen Fällen zeigten sie sich aber auch geständig.