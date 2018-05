Streit in Düsseldorfer Schadowstraße: 51-Jähriger schwer verletzt

Vorfall in der Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorf In einem Bekleidungsgeschäft an der Schadowstraße hat ein Mann einen 19-Jährigen angegriffen. Nun liegt einer der Männer im Krankenhaus.

Ein kurioser Fall mit tragischem Ausgang: Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist ein 51-jähriger Mann auf einen 19-Jährigen losgegangen - mitten in einem Kleidungsgeschäft an der noblen Düsseldorfer Schadowstraße. Der Angreifer war laut Polizei stark alkoholisiert. Warum er den jüngeren Mann anging und schlug, sei bislang vollkommen unklar.