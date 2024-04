Die Geschichte der Schadowstraße in Düsseldorf Vom Steinweg zur Fußgängerzone

Wer in der Schadowstraße abends Geselligkeit und Unterhaltung suchte, ging in die Tonhalle, zu den Schadow-Lichtspielen oder in eine der vielen Restaurationen und Tanzlokale. An der Schadowstraße gab es das erste Großkaufhaus (Leonard Tietz) und das erste Automatenrestaurant der Stadt. Fast alle Geschäfte und Lokale waren inhabergeführt und konnten sich über Jahrzehnte an der Schadowstraße halten. Peek und Cloppenburg sogar von 1901 bis heute.