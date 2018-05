Unfallflucht in Düsseldorf-Hassels: Elfjähriger leicht verletzt

Unfallflucht in Düsseldorf-Hassels

Düsseldorf Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr im Einmündungsbereich Graudenzer- und Tönisstraße ereignet hat. Dabei wurde ein elfjähriges Kind leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben waren der elf Jahre alte Junge und ein gleichaltriger Freund zur Unfallzeit mit ihren Fahrrädern auf der Graudenzer Straße in Richtung Tönisstraße unterwegs. Als das Kind nach links in die Tönisstraße abbiegen wollte, wurde er von einem von links kommenden Pkw erfasst. In der Folge stürzte der Junge auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen.