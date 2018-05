Düsseldorf Rund elf Stunden, bis in den frühen Samstagmorgen hinein, waren 50 Beamte der Düsseldorfer Polizei im Einsatz gegen Taschendiebe und andere Kriminelle. Ihren örtlichen Schwerpunkt hatten die offenen und verdeckten Maßnahmen im Bereich Düsseldorfer Altstadt und Stadtmitte sowie im Öffentlichen Nahverkehr.

Ziele des Aktionstages waren die Festnahme von Dieben auf frischer Tat sowie die Kontrolle von Verdächtigen. Zeitgleich klärte die Polizei an einem Infostand über die Gefahren durch Taschendiebe auf und gab Tipps zur Prävention.

Bei der Durchsuchung eines Ford Kombi auf der Königsallee, der mit drei Frauen (20, 41 und 65 Jahre alt) besetzt war, fanden die Ermittler Diebesgut (Bekleidung, teilweise mit Sicherungsetikett) im geschätzten Gesamtwert von 3.000 bis 5.000 Euro. Aufgrund eines noch offenen Haftbefehls wurde die 65-Jährige in Haft genommen. Ihre Komplizen wurden angezeigt, vernommen und anschließend wieder entlassen.

Gegen 2.30 Uhr bemerkten Beamte einen 26-jährigen Nordafrikaner, der sich für betrunkene Altstadtgäste interessierte und dabei auch mehrere Gaststätten aufsuchte. Nach einem Zusammentreffen mit einem 31 Jahre alten Komplizen "tanzten" die Männer auf der Hunsrückenstraße einen Betrunkenen an, und ihm das Handy aus der Hosentasche zu ziehen. Beide wurden überwältigt und festgenommen. Der 31-Jährige war erst im April aus der JVA Köln, nach Untersuchungshaft wegen Diebstahls, entlassen worden.

Kurz vor 21 Uhr bekamen die Beamten einen Hinweis auf verdächtige Personen am Alten Hafenbecken. Bei der Kontrolle eines 23- und eines 27-Jährigen fanden die Polizisten einige Mengen an Kokain (42 Bubbles) und über 800 Euro Bargeld in dealtypischer Stückelung. Beide Männer wurden wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen.