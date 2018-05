A59 bei Garath ist nach Unfall gesperrt

Kleinwagen fährt auf Lkw auf - A59 am Vormittag drei Stunden gesperrt

Die Polizei ist an der Unfallstelle im Einsatz (Archivbild). Foto: dpa, tba mg fie fdt

Düsseldorf Auf der A59 bei Garath hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet. Ein 62-Jähriger aus Solingen fuhr auf einen Lkw auf. Die Autobahn war zur Unfallaufnahme lange gesperrt.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 10 Uhr am Mittwoch kurz hinter der Anschlussstelle Düsseldorf-Garath. Auf der A59 Richtung Leverkusen/Köln fuhr ein Kleinwagenfahrer auf einen Lkw auf.

Das Auto des 62-Jährigen wurde noch einige Meter mitgeschleift, bevor er auf der linken Spur zum Stehen kam. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mit hydraulischem Werkzeug. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der 62-Jährige kam in eine Spezialklinik in Düsseldorf. Wie die Feuerwehr mitteilte, bestand nach Auskunft des Notarztes keine Lebensgefahr. Die Autobahn wurde gegen 13.30 Uhr wieder freigegeben.