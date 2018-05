Profi-Dieb in Hotel im Düsseldorfer Hafen geschnappt

Düsseldorf Der schwarze Anzug und das weiße Hemd sind die Berufskleidung dieses 67-Jährigen: Der Mann aus dem Kreis Düren ist laut Polizei Profi-Dieb, spezialisiert auf Diebstähle in exklusiven Hotels. Jetzt wurde er im Düsseldorfer Hafen erwischt.

Montagmittag tagte eine Firma in einem Hotel dort. In einer Pause erwischte ein Mitarbeiter einen Unbefugten, der sich im Tagungsraum an den persönlichen Sachen der Teilnehmer zu schaffen machte. Der Verdächtige ergriff die Flucht, konnte aber noch in unmittelbarer Nähe des Hotels durch die Polizei festgenommen werden.