Düsseldorf-Flingern: Betrunkene Einbrecher stehlen Schnaps

Düsseldorf Dass diese Einbrecher überhaupt noch zu ihrem Diebstahl fähig waren, ist einigermaßen bemerkenswert: Einer der beiden Männer hatte mehr als drei Promille Alkohol im Blut.

Die Männer brachen am Dienstag kurz nach 23 Uhr in einen Discounter im Stadtteil Flingern-Süd ein. Die beiden 29-jährigen Polen holten sich erst an der Kasse Plastik- und Stofftragetaschen. Dann brachen sie laut Polizei die Vorhängeschlösser der drei Zigarettenregale auf und füllten die Plastiktüten mit Zigarettenschachteln. Die Stofftragetaschen luden sie hauptsächlich mit Whiskey- und Wodkaflaschen voll - im Gesamtwert von fast 1000 Euro. An diesem Punkt traf die Polizei ein - der Alarm im Supermarkt war ausgelöst worden.