Verkehrsunfall in der Düsseldorfer Altstadt : Mann wird unter einem Auto geklemmt

Ein 22-Jähriger wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Ein Fußgänger war am frühen Sonntagmorgen in der Altstadt von einem PKW erfasst und von dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Polizisten, die sich in der Nähe aufhielten, befreiten den schwer verletzten Mann.

Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde am Sonntag Früh gegen 4.30 Uhr ein 22-Jähriger, der auf der Mühlenstraße unterwegs war.

Im Bereich der Wendeschleife am Burgplatz wurde dieser vom Fahrzeug eines 58-Jährigen aus Haan erfasst und geriet unter das Auto, welches noch einige Meter weiter fuhr. Dabei wurde der Fußgänger unter dem Wagen eingeklemmt. Beamten der Bereitschaftspolizei, die am Burgplatz eingesetzt waren, gelang es, den 22-Jährigen zu befreien.

Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Hier wurden ihm auch Blutproben entnommen, um zu ermitteln, ob er eventuell unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden hat.