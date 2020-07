Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf : Karton löst Zimmerbrand in Vennhausen aus

Als die ersten Einsatzkräfte an der Adresse eintrafen, konnten sie einen leichten Brandgeruch wahrnehmen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Ein in Brand geratener Umzugskarton hat in einer Wohnung in Vennhausen den Heimrauchmelder ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen auf Rückseite des Mehrfamilienhauses Feuer und Rauch aus der Erdgeschosswohnung.

Die drei Bewohner der Wohnung hatten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben und berichteten, dass ein Umzugskarton in ihrer Erdgeschosswohnung brennen würde. Bei der Kontrolle der Gebäuderückseite fiel den Feuerwehrleuten auf, dass aus der Wohnung bereits Flammen und Rauch drangen. Zwei engagierte Nachbarn versuchten indes, die Flammen mit einem Gartenschlauch abzulöschen.

In der Zwischenzeit hatte sich der Löschtrupp Zugang zur Brandwohnung verschaffen und konnte mittels C-Rohr die Flammen, die bereits auf Einrichtungsgegenstände übergegriffen hatten, schnell löschen. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung sowie die Ersthelfer wurden durch den Rettungsdienst noch vor Ort einer ersten medizinischen Untersuchung unterzogen. Ein Transport in ein Krankenhaus war für alle fünf nicht notwendig. Abschließend kontrollierte die Feuerwehr noch die benachbarten Wohnungen, hier konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden.

Um die Brandwohnung vom giftigen Brandrauch zu befreien, setzten die Feuerwehrleute einen Hochleistungslüfter ein. Zurzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Die dreiköpfige Familie konnte bei Angehörigen unterkommen. Die Kriminalpolizei hat zur Ermittlung der Brandursache ihre Arbeit aufgenommen. Der Einsatz für die rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwachen Behrenstraße, Wersten Feld und Gräulinger Straße war nach gut 75 Minuten beendet

(wie)