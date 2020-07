Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Maßnahmen in Düsseldorf : Striche statt Kreise – Freitreppe am Burgplatz wird markiert

Foto: Uwe-Jens Ruhnau 10 Bilder Freitreppe in Düsseldorfer Altstadt wird neu markiert

Düsseldorf Die Vorbereitungen für ein möglichst konfliktarmes Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt laufen. Am Morgen ist damit begonnen worden, neue Markierungen auf der Freitreppe am Rhein aufzubringen.