Unfall in Köln : Beifahrer wird nach dem Aussteigen von Auto erfasst und schwer verletzt

Unfall in Köln

Köln Ein 21-jähriger Mann ist bei einem Unfall in der Kölner Altstadt schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach war er auf einer Kreuzung aus dem Auto ausgestiegen.

Bei einem Unfall in der Kölner Altstadt ist in der Nacht zu Mittwoch ein Beifahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-Jährige als Beifahrer im Fond des Autos eines Bekannten unterwegs. An einer Kreuzung stieg er aus und trat auf die Fahrbahn. Dort wurde der dunkel gekleidete Mann von einem anderen Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.