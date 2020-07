Unglück in Essen : Ältere Frau wird unter Unfallauto eingeklemmt und stirbt

Essen Eine ältere Dame ist bei einem schweren Unfall in Essen ums Leben gekommen. Sie war zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs. Ein weiterer Passant konnte dem Unfallauto gerade noch ausweichen.

Eine Fußgängerin ist in Essen auf dem Gehweg von einem Auto überfahren und getötet worden. Die ältere Dame habe sich unter dem Wagen befunden, der an einer Hauswand eingeklemmt gewesen sei, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Fahrer des Wagens kam in eine Klinik.