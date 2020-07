Überall in Düsseldorf : Polizei nimmt 18-jährigen Räuber fest

Düsseldorf-Lohausen Nach nur wenigen Metern endete die Flucht eines 18-Jährigen am Mittwochmittag. Er hatte eine Seniorin mit einem Ast bedroht und ihr das Handy entrissen. Jetzt wird er einem Richter vorgeführt.

(mma) Nach einer kurzen Fahndung hat die Polizei einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der in Lohausen eine Seniorin überfallen hatte. Der Täter hatte gegen 12 Uhr am Mittwoch am Leuchtenberger Kirchweg eine 70-Jährige und ihre Begleiterin angesprochen und kurz darauf mit einem aufgehobenen Ast vor den beiden Frauen herumgefuchtelt. Keine der beiden wurde getroffen. Daraufhin griff der Mann nach der Tasche der Seniorin, stahl ihr Handy und flüchtete in Richtung „Am Gentenberg“.