Randaler in der Düsseldorfer Altstadt : Polizeieinsatz wegen Ruhestörung eskaliert – Randalierer gefasst

Randaler in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf Ein scheinbar harmloser Polizeieinsatz am vergangenen Wochenende eskalierte, nachdem die Polizei wegen Ruhestörung gerufen worden war. Ein Beamter wurde durch einen Faustschlag im Gesicht getroffen. Nun ist der Verdächtige gefasst worden.

Ein junger Mann hatte während eines Einsatzes der Polizei in der Carlstadtseine Zigarette am Streifenwagen ausgedrückt. Eine etwa 15-köpfige Gruppe bedrängte die Beamten daraufhin massiv. Mittlerweile konnte auch die Identität des Mannes, der einen der Polizisten mit der Faust ins Gesicht schlug, ermittelt werden. Es handelt sich um einen polizeibekannten 21-jährigen Düsseldorfer aus Schloß Holte-Stukenbrock. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der verletzte Polizeibeamte musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Ungefähr gegen 1.20 Uhr riefen Anwohner am vergangenen Wochenende wegen einer Ruhestörung die Polizei. Eine Gruppe von circa 15 jungen Menschen zwischen 19 und 28 feierten und randalierten auf dem Dach des Parkhauses. Nach Verlassen des Parkhauses zusammen mit den Polizisten drückte ein 20-jähriger Duisburger seine Zigarette am Streifenwagen aus. Eine weitere männliche Person aus der Gruppe schlug einem 23-jährigen Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und flüchtete zunächst unerkannt. Weitere Personen aus der Gruppe bedrängten die Beamten so sehr, dass diese Pfefferspray einsetzten. Erst durch Unterstützungskräfte konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.