Polizeieinsatz in Düsseldorf-Benrath : 30-Jähriger greift Männer an Bushaltestelle mit Beil an

30-Jähriger greift Männer an Bushaltestelle mit Beil an

Polizeieinsatz in Düsseldorf-Benrath

Düsseldorf Nach einem Streit hat ein 30-Jähriger an einer Bushaltestelle in Düsseldorf-Benrath versucht, zwei Männer mit einem Beil anzugreifen. Die Polizei konnte den Mann überwältigen.

Nach den bisherigen Ermittlungen geriet der 30-Jährige an einer Bushaltestelle an der Urdenbacher Allee zunächst in einen verbalen Streit mit zwei weiteren Männern, berichtet die Polizei. Nachdem er einem der beiden Männer unvermittelt einen Schlag versetzt hatte, verschwand der 30-Jährige kurzzeitig. Kurz darauf kam er mit einem Beil zurück.