Hauptbahnhof Düsseldorf : 15-Jähriger schlägt Mann und will Kopfhörer stehlen

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Gleich zweimal musste die Bundespolizei am Wochenende bei Gewalttaten am Düsseldorfer Hauptbahnhof einschreiten. In einem Fall schlug ein 15-Jähriger einen jungen Mann, um ihm die Kopfhörer zu stehlen. Das andere Mal wurde eine Frau von einem Mann bedrängt.

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Düsseldorfer Hauptbahnhof einem 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen, weil er ihm dessen Airpods-Ohrhörer entwenden wollte. Bundespolizisten wurden auf das Geschehen aufmerksam und nahmen den Angreifer vorläufig fest.

Auf dem Bahnsteig 4 des Hauptbahnhofs versuchte der 15-Jährige dem 19-Jährigen unter Gewaltanwendung die Kopfhörer zu entwenden. Der Angegriffene ließ sich durch den Schlag ins Gesicht nicht beirren und nahm seine Kopfhörer wieder an sich. Ein Zeuge machte eine Streife der Bundespolizei auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war der Verdächtige bereits geflüchtet. Nach einer Nahbereichsfahndung konnte er gestellt und zur Wache gebracht werden.

Der Geschädigte erlitt keine Verletzungen, sodass er seinen Weg fortsetzen konnte. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Raubes eingeleitet. Weil er noch minderjährig ist, wurde der junge Mann zu einer Jugendschutzstelle gebracht.

Der zweite Fall ereignete sich am Sonntagmittag. Bundespolizisten nahmen einen 25-jährigen Mann wegen eines tätlichen Angriffs fest. Die Beamten beobachten aus der Ferne, wie der Mann eine unbekannte Frau körperlich und verbal aggressiv bedrängte. Als sie den Ort des Geschehens erreichten, war die Frau bereits verschwunden. Der Tatverdächtige wurde gestellt. Bei der Personalienüberprüfung gestikulierte der Verdächtige mit den Fäusten vor dem Gesicht eines Beamten. Anschließend griff er dem Beamten an den Kragen. Die Bundespolizisten brachten den Mann zu Boden und fixierten ihn.

Auf der Wache wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht. Dabei verhielt er sich weiterhin aggressiv. Der Mann wurde bis zum Nachmittag in Unterbindungsgewahrsam genommen. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des tätlichen Angriffs ermittelt.

(csr)