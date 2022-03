Düsseldorf-Ludenberg : Brennende Matratze in Patientenzimmer einer Klinik

Düsseldorf Eine brennende Matratze in einem Patientenzimmer einer Klinik in Düsseldorf-Ludenberg hat einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zwei Pflegekräfte konnten Schlimmeres verhindern.

Aus noch ungeklärter Ursache hat eine Matratze in einem Patientenzimmer eines Krankenhauses in Ludenberg Feuer gefangen. Durch das schnelle Eingreifen von zwei Pflegekräften der Station konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am frühen Donnerstagabend um 18.14 Uhr wurde die Feuerwehr Düsseldorf über die automatische Brandmeldeanlage zur Klinik gerufen. Als die ersten Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen, wurde durch den Brandschutzbeauftragten der Klinik eine brennende Matratze in einem Patientenzimmer im ersten Obergeschoss des Klinikgebäudes gemeldet. Diese war zu dem Zeitpunkt allerdings von zwei Pflegekräften der Station schon gelöscht worden.

Die Patienten in dem Bereich waren durch die Pflegekräfte in Sicherheit gebracht worden. Ein Trupp unter Atemschutz und mit Löschgeräten drang in das erste Obergeschoss vor, konnte in dem Patientenzimmer aber kein Feuer mehr erkennen. Der Bereich war jedoch stark verraucht.