Düsseldorf-Flingern : Verpuffung in Autowerkstatt - Mann schwer verletzt

Düsseldorf Bei einer Verpuffung in einer Autowerkstatt in Düsseldorf-Flingern hat sich ein Arbeiter schwere Verbrennungen zugezogen. Sechs weitere Mitarbeiter wurden durch Sanitäter betreut. Es kam zu einem Feuer.

Bei Arbeiten an einem Auto in einer Werkstatt in Flingern ist es zu einer Verpuffung gekommen, bei der ein 34-jähriger Arbeiter Verbrennungen erlitt. Die Ursache ist noch unklar. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt kam der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein Anrufer meldete die Verpuffung in einer Werkstatt an der Gerresheimer Straße am Freitagmittag über die Notrufnummer. Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort waren, schilderte ein Mitarbeiter, dass es aus unklarer Ursache zu einer Verpuffung bei Arbeiten an einem Auto in der Werkstatt gekommen war. Da ein Arbeiter sich Verbrennungen zugezogen hatte, übernahmen die ersten Einsatzkräfte die medizinische Versorgung, während zeitgleich ein Atemschutztrupp in die verqualmte Werkstatt vordrang.