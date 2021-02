Düsseldorf-Unterbilk : Schwer verletzter Radfahrer liegt auf der Straße

Düsseldorf Ein schwer verletzter Fahrradfahrer wurde in Düsseldorf-Unterbilk auf der Straße gefunden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Umstände eines Unfalls am Montagmorgen mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer in Unterbilk sind bislang noch vollkommen unklar. Eine Autofahrerin hatte einen 53-Jährigen mit seinem Fahrrad schwer verletzt auf der Bachstraße in der Nähe der Düsseldorf Arcaden gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.