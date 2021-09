Düsseldorf-Stockum : Polizei leitet nach Geldautomatensprengung Großfahndung ein

Düsseldorf Die Sprengung eines Geldautomaten in Düsseldorf-Stockum hat an dem Wohn- und Geschäftsgebäude einen enormen Schaden hinterlassen. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet und sucht Zeugen.

Nach einer Geldautomatensprengung gegen 1.40 Uhr am Mittwoch (1.9.2021) in Stockum fahndet die Düsseldorfer Kriminalpolizei nach mehreren Männern. Die Täter flüchteten nach jetzigem Stand ohne Beute. Sie hinterließen jedoch einen enormen Sachschaden an dem Gebäude.

Zur Tatzeit wurden die Anwohner in Stockum in der Nähe der Messe durch einen gewaltigen Knall aus dem Schlaf gerissen. In dem Gebäude an der Amsterdamer Straße / Ecke Stockumer Kirchstraße hatten Unbekannte versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse Düsseldorf zu sprengen.