Düsseldorf-Benrath : 87-Jähriger auf offener Straße beraubt - Zeugen gesucht

Düsseldorf Bei einem Raubüberfall auf offener Straße ist ein 87-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter in Düsseldorf-Benrath umgerissen und bestohlen worden. Der Mann flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei hielt sich der Rentner am Montagabend in einer Gaststätte in Benrath auf und kam dort mit einem Unbekannten ins Gespräch. Als er die Gaststätte gegen 21 Uhr verließ, folgte ihm der Mann und sprach ihn auf dem Parkplatz Bahnhof Benrath an.