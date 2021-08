Düsseldorf-Hubbelrath : 33-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Düsseldorf Tödlich verunglückt ist am Donnerstag ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Hubbelrath. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Auf der Erkrather Landstraße in Hubbelrath ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer tödlich verunglückt. Auf Höhe der Mülldeponie ist der Transporter bei hoher Geschwindigkeit links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Erkrather Feuerwehr mit, die vor Ort im Einsatz war.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen und den eingeklemmten Körper aus dem Fahrzeug bergen. Die Erkrather Landstraße musste für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)