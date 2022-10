Düsseldorfer Innenstadt : Schwer verletzter Mann auf der Straße entdeckt - Zeugen gesucht

Düsseldorf In der Düsseldorfer Innenstadt ist ein schwer verletzter Mann auf der Straße entdeckt worden. Die Umstände des möglichen Unfallgeschehens sind völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann ist in der Düsseldorfer Innenstadt schwer verletzt auf der Straße aufgefunden worden. Da er sich selbst an nichts erinnern kann, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 60-Jährige am frühen Dienstagmorgen seine Wohnung verlassen, um mit der Straßenbahn der Linie 707 zu seiner Arbeitsstelle in einem Discounter an der Straße Am Wehrhahn zu fahren.