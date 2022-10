Zusammenstoß mit U-Bahn : Schwerer Unfall direkt vor Polizeiwache in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Auto ist bei einem schweren Verkehrsunfall mit einer U-Bahn zusammengestoßen. Der Vorfall ereignete sich in Düsseldorf-Wersten direkt vor der dortigen Polizeiwache. Der Pkw-Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

