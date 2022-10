Festnahme im Düsseldorfer Hauptbahnhof : Mann hantiert mit Messer und bedroht Reisende

Düsseldorf Mit einem Messer hat ein junger Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag im Düsseldorfer Hauptbahnhof herumhantiert. Weil er auch noch Reisende bedroht hatte, wurde er von der Bundespolizei festgenommen.

Die Leitstelle der Bundespolizei wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein junger Mann am Bahnsteig an Gleis 14 des Hauptbahnhofes um 0.30 Uhr mit einem Messer hantieren würde und zuvor einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit bedroht habe. Die eingesetzten Beamten trafen den 25-jährigen Mann in einer S-Bahn an. Die Uniformierten forderten den Verdächtigen auf, die Hände sichtbar nach oben zu halten, und fixierten ihn.