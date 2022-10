Kliniken in der Landeshauptstadt : So viel kosten Krankenbesuche in Düsseldorf

Düsseldorf Das Leben wird derzeit immer teurer, auch Besuche von Angehörigen im Krankenhaus können an den Geldbeutel gehen. Hohe Preise für Besucher und Patienten missfallen einigen. Wie viel ein Parkplatz, Kaffee und die TV-Nutzung in Düsseldorf kosten.

Wenn ein Angehöriger im Krankenhaus ist, stehen regelmäßige Besuche auf dem Plan. Dabei müssen Besucher immer wieder für einen Zeitraum ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Krankenhauses abstellen. Auch ein Kaffee in der Kantine gehört beim Krankenbesuch ab und zu dazu. Über längere Zeit kommt dann einiges an Kosten für Besucher zusammen, beklagt ein Leser. Und das in einer Zeit, in der das Leben für Privatpersonen schon in vielen Bereichen teurer wird. Auch für die Patienten sei ein Aufenthalt häufig kostspielig, die Nutzung der Fernseher auf den Zimmern oder das Wlan oft kostenpflichtig, kritisiert der Leser. Für ihn ist unverständlich, wieso die Preise für Besucher wie Patienten so hoch sind. Doch ist es in den Düsseldorfer Krankenhäusern wirklich so teuer?