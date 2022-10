Fahndung in Düsseldorf : Polizei sucht mit Fotos nach Payback-Betrügern

Düsseldorf Die Polizei Düsseldorf sucht per Foto-Fahndung nach zwei jungen mutmaßlichen Betrügern. Die beiden Männer sollen sich beim Payback-Bonusprogramm in die Nutzerkonten anderer eingeloggt und mit deren Punkten bezahlt haben.

Zwei bislang unbekannte junge Männer sollen für einen Betrug in mehr als 100 Fällen in Düsseldorf verantwortlich sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird den beiden vorgeworfen, Nutzerdaten des Bonusprogramms Payback „abgefischt“ zu haben und sich widerrechtlich in die Konten der Nutzer eingeloggt zu haben.