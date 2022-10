39-Jähriger zunächst bewusstlos : Polizei ermittelt nach ungeklärtem Todesfall in Düsseldorf-Benrath

Polizei ermittelt nach ungeklärtem Todesfall in Düsseldorf-Benrath

Der Mann wurde am 10. Oktober bewusstlos auf Höhe der Unterführung gefunden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Unter ungeklärten Umständen ist ein 39 Jahre alter Mann in Düsseldorf-Benrath zu Tode gekommen. Jetzt ermittelt die Polizei – und bittet um Zeugenhinweise.

Die Düsseldorfer Polizei hat nach einem ungeklärten Todesfall im Stadtteil Benrath Ermittlungen aufgenommen. Laut einer Mitteilung sind die Todesumstände des 39-Jährigen völlig unklar. Er war am Anfang vergangener Woche bewusstlos an einer Unterführung aufgefunden worden und kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben.

Angaben der Polizei zufolge hatten Kräfte des Ordnungsamtes den Mann am Montag, 10. Oktober, um 0.35 Uhr auf der Bayreuther Straße / Bamberger Straße in Höhe der dortigen Unterführung entdeckt. Äußerlich sei der Mann, den die Polizei dem Obdachlosenmilieu zuordnet, unverletzt gewesen, dann aber trotz sofortiger medizinischer Versorgung durch Rettungskräfte eine Stunde später in einer Klinik gestorben.