In Düsseldorf-Flingern gefasst : 25-Jähriger nach Einbruch in Fahrzeug in Untersuchungshaft

25-Jähriger nach Einbruch in Fahrzeug in Untersuchungshaft

In Düsseldorf-Flingern gefasst

Düsseldorf Ein polizeibekannter 25-Jähriger war von Zeugen in Düsseldorf-Flingern beim Einschlagen einer Autoscheibe beobachtet worden. Die Polizei stellte ihn nach kurzer Fahndung, noch am Wochenende wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Am späten Freitagabend wurde ein 25-Jähriger in Düsseldorf-Flingern dabei erwischt, wie er eine Autoscheibe eingeschlagen hat und dann Werkzeug und persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug stehlen wollte.

Ein Zeuge hatte um 23.25 Uhr die Polizei alarmiert, weil sich der Verdächtige an einem an der Birkenstraße abgestellten Fahrzeug zu schaffen machte. Die Beamten fanden den fraglichen Pkw mit zerstörter Seitenscheibe vor.

Die Polizei riegelte den Bereich ab und konnte den Verdächtigen in der Nähe des Hermannplatzes stellen und festnehmen. An der Kleidung des Tatverdächtigen hafteten noch Glassplitter. Die Beute, unter anderem Elektrowerkzeug, hatte der Verdächtige auf der Flucht weggeworfen.

Auf der Flurstraße entdeckten die Beamten noch ein weiteres aufgebrochenes Auto. Die Ermittlungen, ob der 25-Jährige auch hierfür sowie für weitere Diebstähle aus Fahrzeugen verantwortlich ist, dauern an. Ein Richter ordnete am Samstag Untersuchungshaft für den wohnungslosen jungen Mann an.