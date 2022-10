Düsseldorf-Flingern​: Illegales Spielcasino mit Geheimtür ausgehoben​

Düsseldorf Ein illegales Spielcasino in Düsseldorf-Flingern konnte bei einer gemeinsamen Gaststättenkontrolle von Polizei und Stadt ausgehoben werden. Besonders einfallsreich waren die Betreiber bei der Tarnung einer Geheimtür.

Einen Volltreffer landeten Kontrolleure der Stadt und des Sondereinsatztrupps Prios der Düsseldorfer Polizei am Freitagabend in Düsseldorf-Flingern. In einer Sportsbar stießen die Einsatzkräfte auf ein illegales Spielcasino und auf einen mutmaßlichen Drogenumschlagplatz.

Hinter einer getarnten Geheimtür befanden sich in einem separaten Raum elf Geldspielautomaten in vollem Betrieb. Außerdem entdeckten die Ermittler mehrere Hundert Gramm Kokain und andere Drogen sowie Drogenutensilien.

Gegen 18 Uhr statteten Stadt und Polizei der Bar an der Bruchstraße einen Besuch ab. Während der Kontrolle am Tresen hörten die Einsatzkräfte aus einem Hinterzimmer Geräusche von Spielautomaten. Nachdem sie die mit angeschraubten Leergutkisten getarnte Geheimtür zu dem Hinterraum öffneten, entdeckten sie die illegalen Geldspielautomaten. Ein Mann spielte an einem der Geräte. Die anderen Automaten waren jedoch auch in Betrieb.