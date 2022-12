Düsseldorf-Lörick Dachgeschossbrand verursacht 200.000 Euro Schaden

Am Dienstagmorgen meldete ein Anrufer den Brand in dem Gebäude an der Löricker Straße. Aus dem mit Dachpfannen gedeckten Dachstuhl quoll dichter Rauch. Sofort evakuierte die Feuerwehr das betroffene Wohngebäude und brachte die Bewohner in Sicherheit. Zeitgleich wurden die Löschmaßnahmen von außen über zwei Drehleitern und im Inneren durch mehrere Trupps unter Atemschutz mit Löschrohren eingeleitet.