WM-Party in Düsseldorf-Oberbilk „Wir erwarten noch mehr Marokko-Fans“

Rund 5000 Fans feierten am Samstag in Oberbilk auf den Straßen, dass es am Mittwoch noch mehr werden dürften, liegt sicherlich auch daran, dass in Düsseldorf so viele Marokkaner leben, wie sonst nirgendwo in NRW. Zudem wird das Team auch von Fans anderer Nationalitäten unterstützt.