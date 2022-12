Welcome Points in Düsseldorf Weniger Geld für Flüchtlingshilfe

Die Liga Wohlfahrt Düsseldorf, deren Verbände einen Großteil der Welcome Points betreibt, hat auch für 2023 wieder Anträge zur Weiterfinanzierung gestellt. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft mit, zu der der Caritas-Verband, die Diakonie, die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, die Jüdische Gemeinde und der Paritätische Wohlfahrtsverband gehören. Unverständlich sei, dass der Betreuungsaufwand als rückläufig eingeschätzt werde, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Da die Zahl der Geflüchteten in Deutschland und damit auch in Düsseldorf wieder spürbar zugenommen hat und im gerade begonnenen Winter noch weiter steigen wird, ist aus Liga-Sicht eine Fortsetzung der Finanzierung in der bisherigen Höhe unbedingt erforderlich.“ Internationale Krisen wie im Iran, in Afghanistan und den kurdischen Gebieten werden sich auch in Düsseldorf zeigen und die Migrations- und Integrationshilfe vor neue Herausforderung stellen, so die Liga.