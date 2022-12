Taten in Ludenvberg und Gerresheim Polizei fasst Handtaschenräuber

Den Jugendlichen wird vorgeworfen, am Montag, 14. November, einer 71-jährigen Frau an der Märkischen Straße die Handtasche entrissen zu haben. Durch einen Sturz wurde die Frau leicht verletzt. Die Täter sollen mit einem E-Scooter geflüchtet sein. Ebenfalls verantwortlich sein soll das Quartett für einen Raub an der Ernst-Poensgen-Allee. Vom Fahrrad aus wurde dort am Mittwoch, 2. November, einer Seniorin ebenfalls die Handtasche entwendet. Die 88-Jährige stürzte ebenfalls und verletzte sich leicht.