Geldinstitut unterstützt ehrenamtliches Engagement Volksbank gibt 25.000 Euro und Honigernte an Tafeln

In dieser Situation haben die Verantwortlichen entschieden, nach 2020 erneut die Tafeln mit ihrer Honigernte zu bedenken. „Dies soll unseren Respekte und unserer Dankbarkeit für ihre großartige ehrenamtliche und häufig am Limit sich bewegende Arbeit zum Ausdruck bringen. Außerdem ist es uns wichtig, einen unmittelbaren Beitrag zur Unterstützung zu leisten“, sagte Vorstandsvorsitzender Ingo Stockhausen, der mit seinem Stellvertreter Manfred Schneider und dem designierten Vorstandsmitglied Jörn Richling die Spenden an die Vertreter der Tafeln übergab. Mehr als 200 Kilo Honig hatten die Bienen erwirtschaftet. Obendrein gab’s wegen des enormen Neukundenaufkommens in den Filialen eine Geldspende von insgesamt 25.000 Euro an die Tafeln.