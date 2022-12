Mädchen lief auf die Straße Elfjährige bei Unfall in Düsseldorf schwer verletzt

In dem Auto saß ein 43-jähriger Düsseldorfer, der mit seinem VW auf dem linken Fahrstreifen der Lenaustraße in Fahrtrichtung Vautierstraße/Grafenberger Allee unterwegs war. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen leitete der Mann im Kreuzungsbereich der Lenaustraße/Graf-Recke-Straße eine Vollbremsung ein, weil die Elfjährige von rechts kommend auf die Simrockstraße in Richtung der dortigen Haltestelle rannte. Dort stoppt die Stadtbahn in Richtung Innenstadt.