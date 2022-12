Hauptbahnhof Düsseldorf Mann gestikuliert mit Messern – Polizist zieht Waffe

Der Mann habe um 3.30 Uhr äußerst aggressiv in die Gegensprechanlage des Bundespolizeireviers Düsseldorf geschrien, heißt in einer Mitteilung. Dabei soll er in seinen Äußerungen das Leben anderer Reisender bedroht haben. Bundespolizisten trafen den Verdächtigen dann in der Vorhalle des Hauptbahnhofs mit zwei Messern in den Händen an. Der Mann ging mit einer stechenden Bewegung auf einen Uniformierten zu. Dieser zog daraufhin seine Dienstwaffe, richtete sie auf den Boden und forderte den Mann auf, die Messer fallen zu lassen.