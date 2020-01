Düsseldorf-Hassels : Tankstellenräuber mit Foto aus Überwachungskamera gesucht

Düsseldorf Gleich zweimal wurde eine Tankstelle in Düsseldorf-Hassels im Dezember ausgeraubt. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Nach den beiden Überfällen auf die Tankstelle an der Straße Am Schönekamp am 5. und am 20. Dezember 2019 fahnden die Spezialisten des Raubkommissariats jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Täter.