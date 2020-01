Düsseldorf-Bilk : Frau bemerkt Einbrecher auf ihrem Balkon

Düsseldorf Ein 76-jährige Frau in Düsseldorf-Bilk hat am Mittwochabend einen gehörigen Schrecken bekommen: Auf dem Balkon ihrer Wohnung sah sie eine Person, die versuchte, die Tür aufzuhebeln.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18.50 Uhr an der Erkelenzer Straße. Die Seniorin habe goldrichtig reagiert, sagte ein Polizeisprecher, und den Notruf gewählt.

In seiner ersten Vernehmung gab er an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.